ساسي: سأوضح كل شيء عن مستقبلي مع الزمالك بعد التوقف الدولي

كشف فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أنه سيوضح كل شيء عن مستقبله مع الفريق عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ويتواجد لاعب وسط الزمالك في معسكر تونس والذي يخوض فيه ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وقال ساسي في مقابلة مع الصحفيين في تونس: "مستقبلي مع الزمالك؟ بعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء".

وأضاف "كل شيء ظاهر أعرف أن الرأي العام في تونس يسمع أشياءً ولا يعرف صحتها لأنني لا أتحدث".

وأتم "وبعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء حتى يعرف الجميع الحقيقة".

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويُجري الأبيض مفاوضات مع متوسط الميدان لتجديد التعاقد.

ويقضي ساسي موسمه الثالث مع الزمالك، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.