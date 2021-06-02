التعادل يحسم ودية ألمانيا ضد الدنمارك

حسم التعادل نتيجة المباراة الودية بين ألمانيا والدنمارك بهدف لكل منهما.

وأقيمت المباراة على ملعب تيفولي الجديد في دولة النمسا ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وافتتح فلوريان نيوهاوس التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني.

وعادل منتخب الدنمارك النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق يوسوف بولسين.

ويلعب منتخب ألمانيا مباراته الودية المقبلة أمام لاتفيا يوم الإثنين في ختام الاستعدادات لليورو.

بينما منتخب الدنمارك يواجه البوسنة والهرسك يوم الأحد في ختام مبارياته الودية.

ويقع منتخب الدنمارك في المجموعة الثانية من بطولة اليورو بجوار منتخبات بلجيكا وروسيا وفنلندا.

أما ألمانيا ففي المجموعة السادسة بجوار منتخبات فرنسا والبرتغال والمجر.