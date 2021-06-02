عبد المنصف لـ في الجول: عملي كمدير للكرة أضاف لي الصلاحيات.. وليس تمهيد للاعتزال

شدد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أن تعيينه كقائم بأعمال مدير الكرة ليس تمهيدا لاعتزاله بنهاية الموسم.

وأعلن نديم ماجد سامي المشرف على فريق الكرة بالنادي تعيين محمد عبد المنصف حارس الفريق كمدير للكرة بجانب كونه حارس مرمى.

وقال عبد المنصف لـ FilGoal.com "ربما الأمر جديد في مصر، أنا لاعب كما هو الحال وقائم بأعمال مدير الكرة".

وأوضح "ما أفعله مختلف عما أقوم به حاليا هو أنني أصبحت صاحب قرار، والأمر يتعلق بإمكانية النجاح مع الجهاز الفني الحالي".

وتابع "ما أريده تقديم لائحة جديدة من أجل الانضباط بالإضافة للائحة تحفيزية ووافق النادي على ذلك بالفعل".

وكشف عبد المنصف "ستكون هناك مكافآت إجادة بالإضافة لمكافآت أخرى لن تجدها في أندية تنافس على لقب الدوري".

وأضاف "الفارق الآن أن هناك صلاحية لي في اتخاذ القرارات بدلا من تقديم الاقتراح فقط كلاعب".

وأوضح حارس مرمى وادي دجلة "على سبيل المثال ماكينة قص الملعب لا تعمل وطالبت بإصلاحها حتى لا يعاني اللاعبون من النجيلة المرتفعة، لكن الآن أنا صاحب قرار ومن سيقوم بمتابعة الأمر لحله".

وبسؤاله عن إمكانية كحارس مرمى والجلوس على دكة البدلاء كمدير للكرة أوضح "أنا مقيد كلاعب في اتحاد الكرة، المسابقة تسير وفقا لقوانين الاتحاد المصري لذلك في حالة طردي سيكون مكاني خارج دكة البدلاء".

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء كمدير للكرة في حالة إصابته وطرده للاعتراض فما موقفه من المباراة المقبلة كلاعب، أجاب عبد المنصف "في الحقيقة لا أعلم الموقف القانوني من ذلك الأمر، من الممكن سؤال خبير لوائح".

وتابع "تناقشت في الجلسة التي جمعتني بمسؤولي دجلة ولرفع الحرج أن اللائحة التي قدمتها وتم اعتمادها سيتم تنفيذها من جانب الجهاز الفني".

وشدد حارس مرمى وادي دجلة "وأبلغت اللاعبين في غرفة الملابس أنه إذا كان التأخير عن التدريب بغرامة 10 جنيهات على اللاعب في حال فعلت ذلك يتم تغريمي 20 جنيها أي أكثر منهم".

وعن نية الاعتزال لتولي مناصب إدارية اختتم تصريحاته "هذا المنصب ليس تمهيدا لاعتزالي، لا أفكر في الاعتزال في تلك الفترة نهائيا".