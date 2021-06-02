هدف ساكا يكفي.. فوز حزين لـ إنجلترا على النمسا

سجل بوكايو ساكا هدفه الدولي الأول ليقود منتخب بلاده إنجلترا للفوز على النمسا وديا اليوم الأربعاء.

والتقى منتخب إنجلترا بمنافسه النمسا في ملعب ريفرسايد معقل ميدلزبره في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض منافسات يورو 2020.

سجل ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وجاء هدف ساكا الدولي الأول بعد خمس مباريات خاضها رفقة الأسود الثلاثة.

وكان لاعب أرسنال سبق وصنع هدفا رفقة المنتخب الإنجليزي في مباراته ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وأصبح ساكا ثالث لاعب شاب يسجل هدفا مع منتخب إنجلترا من أرسنال بعد ثيو والكوت في 2008 وأليكس أوكسلايد تشامبرلين في 2013.

وشهدت المباراة ضربة لمنتخب إنجلترا بعدما تعرض ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة في الدقيقة 90 واضطر للخروج متأثرا بإصابته.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة رفقة كرواتيا واسكتلندا والتشيك.

فيما يلعب منتخب النمسا في المجموعة الثالثة رفقة هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

وسيختتم منتخب إنجلترا استعداداته لليورو يوم الأحد المقبل بملاقاة رومانيا.

فيما يواجه منتخب النمسا بمواجهة سلوفاكيا.