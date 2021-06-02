ديباي ينقذ هولندا من السقوط وديا أمام اسكتلندا

أنقذ ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا من السقوط وديا أمام اسكتلندا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة في ملعب ألجارفي في البرتغال في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض منافسات يورو 2020.

افتتح جاك هيندري أهداف المباراة لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 11.

وأدرك ديباي التعادل للطواحين الهولندية في الدقيقة 17.

وعاد منتخب اسكتلندا للتقدم مجددا عن طريق كيفين نيسيت في الدقيقة 64.

لكن في الدقيقة 89 سجل ديباي هدفه الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده ليدرك التعادل وينقذهم من الهزيمة.

وسوف يلتقي منتخب هولندا بمنافسه جورجيا يوم الأحد المقبل قبل خوض منافسات اليورو.

فيما يواجه منتخب اسكتلندا منافسه لوكسمبرج في اليوم ذاته.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الثالثة في اليورو رفقة أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

أما منتخب اسكتلندا فيلعب في المجموعة الرابعة مع إنجلترا وكرواتيا والتشيك.