ديباي ينقذ هولندا من السقوط وديا أمام اسكتلندا

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 22:48

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا

أنقذ ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا من السقوط وديا أمام اسكتلندا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة في ملعب ألجارفي في البرتغال في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض منافسات يورو 2020.

افتتح جاك هيندري أهداف المباراة لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 11.

أخبار متعلقة
فكرة استغرقت 31 عاما للتنفيذ.. كيف بدأت بطولة الأمم الأوروبية وما قصة الهدف الذهبي والفضي اختبر نفسك - هل تعرف تاريخ إسبانيا في اليورو مؤتمر أنشيلوتي – عن راموس وبيل ورونالدو وزيدان.. وأغنية يتمنى ترديدها في برنابيو

وأدرك ديباي التعادل للطواحين الهولندية في الدقيقة 17.

وعاد منتخب اسكتلندا للتقدم مجددا عن طريق كيفين نيسيت في الدقيقة 64.

لكن في الدقيقة 89 سجل ديباي هدفه الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده ليدرك التعادل وينقذهم من الهزيمة.

وسوف يلتقي منتخب هولندا بمنافسه جورجيا يوم الأحد المقبل قبل خوض منافسات اليورو.

فيما يواجه منتخب اسكتلندا منافسه لوكسمبرج في اليوم ذاته.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الثالثة في اليورو رفقة أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

أما منتخب اسكتلندا فيلعب في المجموعة الرابعة مع إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

هولندا اسكتلندا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة عودة بنزيمة.. فرنسا تهزم ويلز بثلاثية وديا 15 دقيقة | أوروبا
التعادل يحسم ودية ألمانيا ضد الدنمارك 18 دقيقة | يورو 2020
عبد المنصف لـ في الجول: عملي كمدير للكرة أضاف لي الصلاحيات.. وليس تمهيد للاعتزال 34 دقيقة | الدوري المصري
هدف ساكا يكفي.. فوز حزين لـ إنجلترا على النمسا 42 دقيقة | يورو 2020
ديباي ينقذ هولندا من السقوط وديا أمام اسكتلندا 51 دقيقة | يورو 2020
وادي دجلة يوضح عبر في الجول سبب تعيين عبد المنصف كمدير كرة 55 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يخوض ثلاث وديات خلال فترة التوقف ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن إيقاف الخنيسي لمدة عام بسبب المنشطات.. وثنائي المولودية لسوء السلوك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية 4 المحمدي يرحل عن أستون فيلا
قد ينال إعجابك