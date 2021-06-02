الإسماعيلي يخوض ثلاث وديات خلال فترة التوقف

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 22:20

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

يخوض فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ويتوقف الدوري المصري بسبب التوقف الدولي للمنتخبات حتى منتصف يونيو.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي سيواجه فرق كسكادا والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

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واستقر الإسماعيلي على إقامة المباريات أيام 7 و10 و11 من شهر يونيو الجاري.

وستقام الثلاث مباريات على استاد الإسماعيلية الرياضي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

وتأتي المباريات ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال فترة التوقف.

وكان الإسماعيلي قد استأنف اليوم تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة الحالية التي منحها الجهاز الفني للاعبين واستمرت لمدة 3 أيام.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري
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