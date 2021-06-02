مؤتمر أنشيلوتي – عن راموس وبيل ورونالدو وزيدان.. وأغنية يتمنى ترديدها في برنابيو

"الشيء الواضح أن راموس لاعب مهم جدا لريال مدريد لكنني لا أعلم التفاصيل وسنتحدث سويا" بتلك الكلمات تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق الملكي عن مستقبل قائد اللوس بلانكوس.

وانتهى تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المنصرم ولم يتوصل مع ناديه لاتفاق حول التجديد.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء عقب توقيعه على عقود تدريبه للفريق خلفا لزيدن الدين زيدان قائلا: "لقد وصلت للتو ولم أتحدث مع راموس، لم أكن أستطيع تخيل ريال مدريد بدون أنشيلوتي ولكنه حدث سابقا والآن يتعين علينا قبول أي شيء".

قبل أن يستدرك "الشيء الواضح أن راموس هام جدا لنا وللنادي ولا أعرف أي تفاصيل حتى الآن ولكن سنتحدث سويا".

وعن عودته لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية قال: "أشكر ريال مدريد جدا والرئيس ومجلس الإدارة بأكمله، أشعر بأن هذا منزلي وسأبذل قصارى جهدي لتكرار ما قمنا به في الماضي".

وشدد المدرب الإيطالي "أعلم ما يعنيه تدريب ريال مدريد ولكنني سأفعل ذلك بكل سرور وسعادة كبيرة وسأبذل قصارى جهدي فأنا مدرب لأفضل ناد في العالم والمسؤولية هنا أكبر من أي مكان آخر".

وأكمل "أعد الجميع مثلما وعدتهم في الفترة الأولى بتقديم كرة قوية وجميلة فالقاعدة هنا أن نلعب دائما بشكل مذهل لأن هذا ما يتطلبه تاريخ النادي".

وأردف "أنا ممتن لما قدمه جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو لريال مدريد ولكن الفيصل بين الجميع هو الملعب فالجميع يجب عليه أن يتدرب جيدا ويظهر لي رغبته في اللعب هنا".

وواصل "هذا الفريق بإمكانه المنافسة على البطولات فقد وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ونافس حتى اللحظات الأخيرة على لقب الدوري الإسباني".

وعن جاريث بيل قال: "لم يلعب كثيرا في الموسم الماضي لكنه سجل الكثير من الأهداف وإن كان لديه الحافز فسيقدم موسما رائعا".

أما عن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والفريق الملكي السابق قال: "أحمل الكثير من الود تجاهه لكنني لا أعتقد أنه من المناسب الحديث عن لاعب في ناد آخر وهو يقوم بعمل جيد".

أما عن زين الدين زيدان فقال: "هو صديقي وسنتحدث سويا في الأيام القادمة بكل تأكيد".

وعما يريد تحقيقه مع ريال مدريد قال: "هدف هذا النادي الفوز بالبطولات دائما وأريد أن أغني في ملعب سانتياجو برنابيو مثلما فعلت في الماضي" وذلك في إشارة لغنائه بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2014.

وعن فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة قال المدرب الإيطالي: "فينيسيوس يحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف، وبنزيمة يجب أن يسجل 50 هدفا وليس 30 فهؤلاء هم اللاعبين الذين أملكهم".

وأتم أنشيلوتي حديثه "أنا سعيد للغاية بتدريب بنزيمة ولقد تحسن في الفترة الأخيرة ولديه المزيد من المسؤولية في الفريق".