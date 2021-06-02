بيراميدز يجري مسحة كورونا استعدادا للعودة للتدريبات

أجرى فريق بيراميدز المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي قررتها إدارة النادي تمهيدا للعودة للتدريبات مجددا بداية من الخميس.

ويأتي ذلك استعدادا لاستكمال باقي مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز وكأس مصر.

وقرر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إخضاع جميع العاملين بالفريق سواء جهاز فني أو إداري وطبي ولاعبين لمسحة شاملة للكشف عن فيروس كورونا خاصة بعد ظهور أكثر من حالة مؤخرا في صفوف الفريق.

وذلك بعد العودة من نيجيريا وخوض مباراة أنيمبا النيجيري في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبناء على نتيجة المسحة سيعود الفريق لاستئناف تدريباته في الثامنة من مساء الخميس على ملعب النادي بالدفاع الجوي بعد توقف التدريبات مؤخرا وغلق مقر التدريب لإجراء عمليات التطهير والتعقيم الشاملة لجميع المنشآت الرياضية والمكاتب الإدارية في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهتي الرجاء المغربي والمحدد لهما يومي ٢٠ و٢٧ يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.