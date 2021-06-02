زد يحدد موعد فتح باب اختبارات الناشئين

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

ملعب زد

أعلن نادي "زد إف سي" مواعيد اختبارات كرة القدم للناشئين والبراهم لموسم 2021 - 2022 لضم لاعبين جدد بداية من مواليد 2001 و2013.

وقرر زد بدء اختبارات اللاعبين الجدد من يوم الأحد 6 يونيو الجاري على ملاعب مجمع زد الرياضي بالشيخ زايد وحتى 30 من الشهر نفسه.

وأوضح نادي زد أن الاختبارات مستمرة بشكل يومي في تلك الفترة تحت إشراف فريق من كبار المدربين لاكتشاف واقتناء أفضل العناصر الشابة وبرئاسة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين في النادي وهشام حنفي رئيس أكاديمية زد وأحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم.

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ويسعى نادي زد لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين للمنافسة محليا ودوليا.

وقال أحمد دياب الرئيس التنفيذي للنادي "اختبارات النادي ستكون فرصة للاعبي كرة القدم الناشئين الطامحين للانضمام إلى صفوف أحد أكبر أندية كرة القدم الواعدة".

وتابع "زد يسعى لامتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئين في مصر لإتاحة الفرصة للمواهب في كافة أنحاء الجمهورية".

وكان نادي زد، قد عقد شراكة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم الشابة في قطاع الناشئين، وذلك في ضوء استراتيجية شركة زد للاستثمار الرياضي في ضرورة التعاون والاستعانة بخبراء ومحترفين في المجال.

وتتضمن الشراكة، أن يقوم نادي بروسيا دورتموند بالإشراف الفني على قطاع الناشئين والبراعم وأكاديمية زد إف سي، ومتابعة المدربين كذلك، لضمان توفير التدريب الكافي للمواهب الواعدة.

نادي زد دورتموند
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