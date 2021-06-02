تايكوندو - نور حسين تتخلف عن السفر مع بعثة المنتخب بسبب ارتفاع الحرارة

تخلفت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو عن رحلة البعثة المصرية إلى السنغال بسبب ارتفاع مفاجئ في درجة حرارتها.

وغادرت بعثة منتخب مصر للتايكوندو إلى السنغال لخوض منافسات بطولة إفريقيا ضمن استعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وعانت نور حسين من ارتفاع في درجة الحرارة إذ وصلت حرارتها إلى 39 درجة وذلك رغم سلبية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وكشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري وروابط الرياضية على اللاعبة صباح اليوم بالمركز الأولمبي بعد التواصل مع إيهاب جابر عضو مجلس الإدارة.

وطالب كمال بضرورة إجراء عدد من التحاليل لمعرفة أسباب ارتفاع درجة الحرارة.

وتم وضع نور حسين تحت الملاحظة مع محاولة للحاقها ببعثة منتخب التايكوندو في السنغال والتي غادرت مطار القاهرة فجر اليوم الأربعاء.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.