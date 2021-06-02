تقرير أرجنتيني: إصابة أجويرو بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 19:27

كتب : FilGoal

أجويرو

أصيب سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد ومنتخب الأرجنتين بفيروس كورونا.

وحسبما ذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن اللاعب صاحب الـ32 عاما أجرى اختبارا سريعا وجاءت عينته إيجابية.

وأشار التقرير إلى أن أجويرو أجرى مسحة للكشف عن الفيروس ومازال ينتظر ظهور نتيجتها للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

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وأوضحت القناة الأرجنتينية أن أجويرو لن ينضم لمعسكر منتخب الأرجنتين إلا لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وكان أجويرو تواجد في برشلونة خلال اليومين الماضيين للتوقيع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني رسميا في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة تشيلي وكولومبيا في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ذلك قبل أن يلعب منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا حيث يشارك في المجموعة الأولى رفقة تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.

أجويرو برشلونة الأرجنتين
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