طبيب الأهلي يكشف جديد حالة أفشة بعد الآشعة

أجرى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي آشعة جديدة اليوم الأربعاء على كاحل القدم للاطمئنان على حالته.

وكان أفشة قد تعرض للإصابة خلال مواجهة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي ويغيب لمدة أسبوعين.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "الآشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة أفشة".

وتابع "ذلك يعني استجابته للعلاج الطبيعي، حالة أفشة مطمئنة وفقا لنتيجة الآشعة".

ويستأنف أفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

وخلال مران الأهلي خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.