طبيب الأهلي يكشف جديد حالة أفشة بعد الآشعة
الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 19:12
أجرى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي آشعة جديدة اليوم الأربعاء على كاحل القدم للاطمئنان على حالته.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وكان أفشة قد تعرض للإصابة خلال مواجهة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي ويغيب لمدة أسبوعين.
وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "الآشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة أفشة".
وتابع "ذلك يعني استجابته للعلاج الطبيعي، حالة أفشة مطمئنة وفقا لنتيجة الآشعة".
ويستأنف أفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل.
وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.
وخلال مران الأهلي خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.