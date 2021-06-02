البدري لـ في الجول: 3 أسباب لعدم تجمع منتخب مصر.. وهذا ما أفكر فيه حاليا

لماذا لم يجتمع منتخب مصر مثل باقي المنتخبات الإفريقية؟ ما هي حقيقة أنباء سفر المدير الفني للفراعنة حسام البدري إلى كندا؟

كل ذلك يجيب عنه حسام البدري في حواره لـFilGoal.com.

وقال البدري: "البعض يقول إننا كان يجب أن نجتمع مثل باقي المنتخبات الإفريقية ولكنني أعتقد أن هناك عدة أسباب أدت لعدم حدوث ذلك".

وأضاف "أولا بعد موسم شاق للمحترفين فاعتقدت أنه من الأفضل لهم الحصول على راحة كي يستطيعون المواصلة فيما بعد".

وأكمل "ثانيا لقد ضم المنتخب الأولمبي 5 لاعبين من صفوف المنتخب الأول".

وأردف البدري "ثالثا الأهلي أمامه مهمة إفريقية وكذلك بيراميدز بالإضافة لوجود إصابات كثيرة بكورونا في صفوف الأخير".

وتابع متسائلا "لذا 95% من قوام منتخب مصر لن أستطيع توفيره، القوام الأساسي كله غير متواجد فكيف سأجمع المنتخب؟.

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر حديثه "من يقول إن كل المحترفين متواجدين في مصر لو قمت بضمهم لمعسكر سأضرهم، وبغض النظر عن المحترفين فالمنتخب الأولمبي لديه بطولة هامة وحاليا هو أولى منا بالمساندة".

وأكمل "سأذهب غدا رفقة الجهاز المعاون لمران المنتخب الأولمبي لمتابعة اللاعبين ولو هناك عناصر جديدة سأتابعهم وسأحضر المباراتين الوديتين للمنتخب الأولمبي كذلك".

وتابع "كنت أنوي إقامة ودية ضد بوروندي في الثالث من شهر يونيو الجاري قبل إلغائها، والأندية تشتكي من ضغط المباريات فكيف أقوم بجمع اللاعبين يجب أن يكون الحديث منطقيا فكما قلت 95% من قوام المنتخب ليس معي".

وشدد "أتواصل مع كل اللاعبين خلال الفترة الحالية وعلاقتي بالجميع جيدة".

كأس العرب وتصفيات المونديال

وعن بطولة كأس العرب التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل في قطر قال البدري: "كل تفكيري حاليا منصب على تصفيات المونديال".

وأوضح "سأخوض 6 مباريات خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر كل تفكيري منصب حاليا في تلك المواجهات فقط".

وعاد البدري للحديث عن عدم تجمع المنتخب مثل نظرائه في إفريقيا وقال: "ليفهم الجميع أن المنتخبات الإفريقية التي أقامت معسكرا تدريبيا لن يشاركوا في الأولمبياد".

وأكمل "إذا كان بعض المنتخبات أقامت معسكرات ونحن نقارن أنفسنا بهم فهم لديهم كم كبير من اللاعبين متوافر فعلى سبيل المثال بدر بانون تم استدعائه لمنتخب المغرب للمحليين وذلك بسبب كثرة العدد المتوفر في المنتخب الأول ورغم أنه لاعب متميز".

وعما يتردد عن أنباء سفره إلى كندا "مندهش من بعض الأقاويل التي تتردد عن كوني في كندا أنا في مصر وأواصل عملي ولا أعرف من أين جاءت تلك الأنباء".