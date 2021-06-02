انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يتواجه فريقا الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري المصري على صالة المقاولون العرب.

والفائز من تلك المباراة يتوج رسميا باللقب أيا كانت نتيجة الأشواط.

الزمالك يمتلك 59 نقطة من 20 فوز، بينما الأهلي 59 نقطة في المركز الثاني بسبب فوزه في 19 مباراة فقط.

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الأهلي يتقدم على الزمالك 2-0 في الأشواط

16-11 تقدم الأهلي مستمر

8-4 للأهلي

الشوط الثالث

25-23 الأهلي يحسم الشوط الثاني

23-23 التعادل

22-20 عودة أهلاوية

19-17 للزمالك

16-15 للأهلي والوقت والمستقطع الفني الثاني

8-7 للأهلي ووقت مستقطع فني أول

الشوط الثاني

25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول

20-17 للأهلي

16-14 للأهلي والوقت المستقطع الفني الثاني

8-7 أول تقدم للأهلي

3-3 التعادل مستمر

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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