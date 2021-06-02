الأهلي يواجه الشرق للتأمين وديا

استقر فريق الأهلي على مواجهة الشرق للتأمين وديا استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي وديا فريق الشرق التأمين غدا الخميس ضمن استعدادات الفريق لبطولة إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي يوم 19 من شهر يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت قد تأجلت مواجهة الأهلي أمام فريقي البنك الأهلي وأسوان في الدوري، بالإضافة لمواجهة الجمعة ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر.

ويأتي تأجيل مواجهات الأهلي المحلية بسبب التوقف الدولي وتواجد لاعبيه المحترفين أليو ديانج وعلي معلول وبدر بانون ووالتر بواليا مع منتخباتهم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي في أخر مبارياته وكانت أمام نهضة بركان المغربي وانتهت بهدفين دون مقابل.