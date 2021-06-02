تقرير: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع دوناروما

أفادت تقارير بأن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا للانضمام للفريق هذا الصيف.

ورفض دوناروما (22 عاما) تمديد عقده مع ميلان ليصبح لاعبا حرا بدءا من 30 يونيو المقبل.

وأفاد دنكان كاستلز صحفي جريدة تايمز عبر حسابه على تويتر أن سان جيرمان توصل لاتفاق مع للتعاقد مع دوناروما في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن النادي الباريسي ينوي إعارة دوناروما إلى فريق آخر في الموسم الجديد.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان رحيل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق مجانا بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده.

وقال مالديني عبر بث رسمي عبر قناة ميلان الرسمية عبر موقع "تويتش": "أعتقد أننا يجب أن نشكر كل اللاعبين الذين أسهموا في تقديم ذلك الموسم الرائع".

وواصل "دوناروما كان قائدا والناس في بعض الأحيان لا يلاحظون ماذا يعني أن تكون محترفا، إنه يعني أن تكون مستعدا لتغيير النادي".

وأردف أيقونة ميلان حديثه "من الصعب تقبل الأمر، لكن في الوقت ذاته من الصعب إكمال مسيرتك مع نادي واحد، يجب أن نحترم هؤلاء الذين قدموا الكثير لميلان، وأن نتذكر أن دوناروما لم يقلل من احترامنا".

وأتم مالديني حديثه "يحدث أحيانا أن تتخذ طرقا أخرى، لا أستطيع أن أتمنى لدوناروما سوى الأفضل".

صاحب الـ22 عاما يعد من ناشئي ميلان وخاض معه 251 مباراة في كل البطولات حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 88 لقاء.

وتوج دوناروما مع ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في عام 2016.

ودوناروما هو الحارس الأساسي لإيطاليا ويستعد للمشاركة في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وتلعب إيطاليا المباراة الافتتاحية للبطولة في روما ضد تركيا.