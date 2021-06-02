ماركا: بنزيمة "الوكيل" يقنع مبابي في معسكر فرنسا بالانضمام لـ ريال مدريد

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - كيليان مبابي - فرنسا

عاد كريم بنزيمة إلى قائمة منتخب فرنسا، لكن عقله لا يزال مع ريال مدريد ويناقش كيليان مبابي بشأن الانضمام للملكي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصفت بنزيمة بـ "الوكيل" وأوضحت أن الثنائي يتزامل لأول مرة وسيظهران اليوم مساء الأربعاء معا أمام ويلز في مباراة وديا وإلى جوارهم أنطوان جريزمان.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن "ليكيب" الفرنسية أن بنزيمة تحدث في أكثر من مناسبة مع مبابي عن ريال مدريد.

ويأمل ريال مدريد أن يكون سفيره في إقناع مهاجم بايس سان جيرمان بالانضمام في الصيف الجاري.

ولم ينف بنزيمة التقارير بل وأشاد بمبابي للصحافة الفرنسية خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "سيكون مرحبا بمبابي في ريال مدريد، يمتلك الجودة المطلوبة وهو رائع".

وأضاف "تدربت معه، لعبنا من لمسة واحدة، لديه سرعة كبيرة، وجودة في مواجهة المرمى، أنه جيد جدا جدا".

في المقابل أبدى مبابي وفقا للتقرير رغبته في "اللعب بجوار الأفضل" مشيرا إلى بنزيمة.

ويلعب بنزيمة في صفوف ريال مدريد منذ 2009 أي 12 عاما وأصبح أكثر لاعب أجنبي تمثيلا للملكي في التاريخ.

ولم يكن مبابي حاسما في تصريحاته بشأن إكماله لعقده مع سان جيرمان الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

كريم بنزيمة ريال مدريد كيليان مبابي
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