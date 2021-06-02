صالح جمعة: ليس لدي مشكلة في ارتداء قميص الزمالك

أوضح صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا موقفه من ارتداء قميص الزمالك حال حصل على عرض.

لاعب الأهلي السابق فسخ تعاقده بنهاية الموسم الماضي وانضم إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر.

وقال صالح جمعة: "ليس لدي مشكلة، قلت سابقا إني لاعب محترف وإذا جاء عرض جيد من الزمالك كنادٍ كبير ويضيف للاعب، سارتدي قميصه بالطبع".

وأضاف عبر قناة "MBC مصر" :قرار الانتقال (الزمالك) للمنافس حاليا سيكون أهدأ بكثير، عكس أن انتقل من الأهلي مباشرة إلى الزمالك سواء بفسخ التعاقد أو بطريقة غير شرعية".

وأتم "حاليا أنا محترف وألعب في نادٍ آخر وحصلت على عرض والجمهور سيُقدر فكرة الانتقال".

وخاض صالح جمعة 16 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع 2.

وبقميص الأهلي خلال 5 سنوات، خاض 72 مباراة سجل 12 وصنع 13 في جميع المسابقات.