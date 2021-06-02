مدرب الرجاء: رحيمي يستحق الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية.. لديه عروض من فرنسا وألمانيا

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

يعتقد لسعد الشابي المدير الفني لـ الرجاء المغربي أن سفيان رحيمي يستحق الانتقال لصفوف أحد الأندية الأوروبية.

وارتبط اسم الأهلي باللاعب المغربي في الآونة الأخيرة رغم عدم تقدم بطل إفريقيا بعرض رسمي.

وقال الشابي في تصريحات إذاعية لـ "إي إف إم" التونسية: "إن قيمة رحيمي أكثر من خمسة ملايير سنتيم (تعادل 5.6 مليون دولار أمريكي)، ويستحق الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية، بالنظر إلى قيمته الكروية باعتباره واحدا من بين أبرز اللاعبين في القارة السمراء".

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وأضاف "رحيمي لديه عروض من فرنسا وألمانيا لكن لا شيء رسمي حتى الآن، ومن الصعب الاحتفاظ بلاعب تلقى عرضا ماديا مهما".

وأتم "رحيمي ليس وحده من لديه عروض إحترافية، وأطالب من الأندية العربية الرفع من القيمة التسويقية للاعبيها، على غرار الأندية الأوروبية".

وكان نادي الرجاء قد كشف لـ FilGoal.com عدم تقدم الأهلي بأي عرض رسمي رغم التقارير.

وصرّح سعيد وهبي المتحدث الرسمي للنادي المغربي لـ FilGoal.com "لم يحدث أي تفاوض رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك، بشأن جناح الفريق سفيان رحيمي".

وأردف "نعتمد على العروض الرسمية فقط ولم يتحدث معنا مسؤول رسمي من جانب أي ناد مصري".

صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه.

كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس محققا جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.

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