شوقي غريب يكشف الموقف الحالي لـ صلاح من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. و"لدينا بدائل"

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن الموقف الحالي لمحمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للفريق، في أولمبياد طوكيو.

وكان غريب قد أعلن قائمة لمعسكره قبل الأخير قبل الأولمبياد. (طالعها من هنا)

وقال غريب لإذاعة أون سبورت: "هناك تجربة ودية أخرى من 5 إلى 15 يوليو. القائمة النهائية 30 يونيو، لذا لابد من خوض مباراتين بالقوام الذي سيشارك في الأولمبياد".

وأردف "سجلت 50 لاعبا في شهر مارس، ولا يمكن التغيير بها وفقا للوائح الاتحاد الدولي، لكن هناك عناصر مثل أحمد عبد القادر وحسن علي وإبراهيم عادل تألقوا كثيرا في الفترة الأخيرة، وكذلك فادي فريد وعمر مرموش".

وأكمل "نحاول أن يضم كل مركز 3 لاعبين بمستويات متقاربة تحسبا للإصابات أو رفض ناد أوروبي أن يترك لاعبه لنا أو مشوار الأهلي دوري الأبطال، وماذا سيكون الموقف.. لذا أضع اعتبارا لهذه الحسابات".

وأوضح "سألعب بتشكيلين مختلفين ضد جنوب إفريقيا. لدينا طموح، ما المانع من تقوية فريقي بشأن بعض المراكز التي تعاني من خلل يضم عناصر لا تشارك بانتظام أو وجود عناصر أفضل".

وشدد "سجلنا 8 لاعبين فوق السن، خاطبنا ليفربول بشأن محمد صلاح. ما زلنا في مناقشات مع ليفربول بشأن التوقيتات والأجندة الدولية والأولمبياد".

وأكد "صيغة الخطاب ذكرنا فيها (بناء على رغبة صلاح)، هذه الصيغة لا يمكن الاستعانة بها في خطاب رسمي من تلقاء أنفسنا".

وشدد "لسنا أصحاب القرار في هذا الشأن، بل يتوقف الأمر على العلاقة بين اللاعب وناديه، قد يرى أن النادي هذه الفترة غير مناسبة لأنها تتزامن مثلا مع فترة الإعداد أو موعد إراحة اللاعب لأن هناك أجندة دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وكأس الأمم في يناير، كلها أجندة تلزم ليفربول بترك صلاح".

وأوضح "لا نريد عراك بين أي لاعب وناديه. لأن الأولمبياد خارج الأجندة الدولية. سنواصل المحاولة، وأمامنا فرصة حتى 30 يونيو".

وأكد "بالتأكيد هناك بدائل لصلاح، ولكن لا يمكن الإعلان عنهم في الوقت الحالي. هناك عناصر في قلب الدفاع مثل حجازي والونش وأيمن أشرف، ضمن المقيدين الذين يمكن الاستعانة بهم".

وأتم "من المفترض أن اللاعب الدولي الذي حقق بطولات مع ناديه، يكون له قدره، لذا من غير المقبول استدعاؤه للاختبار أو مقارنته بلاعب آخر".

ويقع المنتخب المصري مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو والتي تنطلق شهر يوليو المقبل.