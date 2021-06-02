أجويرو: تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية تشبه الدوري الإنجليزي

يرى الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أن تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية تشبه منافسات الدوري الإنجليزي من حيث صعوبة المنافسة.

وقال أجويرو عند وصوله للانضمام لمنتخب الأرجنتين عقب إتمام صفقة انتقاله إلى برشلونة: "تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية معقدة جدا تذكرني بالدوري الإنجليزي".

وأضاف "يقال لي كيف تخسرون أمام هذا المنتخب أو ذاك، وهو ما يقال في إنجلترا أيضا، كيف لكم أن تخسرون أمام متذيل الدوري".

وأكمل "كرة القدم بأمريكا الجنوبة تشبه الدوري الإنجليزي من حيث صعوبة المنافسة، يمكن لأي فريق أن يفوز عليك، عليك أن تكون دائما في قمة التركيز".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم يومي الجمعة والأربعاء، قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو الجاري.

وأتم لاعب مانشستر سيتي السابق "نعلم جيدا أن منتخب تشيلي منافس قوي خاصة على الصعيد البدني".

منتخب التانجو سيصطدم بمنتخب تشيلي مجددا في الجولة الافتتاحية للبطولة القارية يوم 13 يونيو.