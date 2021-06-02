تقرير جنوب إفريقي: مهاجم كايزر تشيفز على رادار بيراميدز

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش مهاجم كايرز تشيفز

قال تقرير جنوب إفريقي إن سمير نوركوفيتش، مهاجم كايزر تشيفز، على رادار بيراميدز.

سمير نوركوفيتش

النادي : كايزر تشيفز

بيراميدز

وكشف موقع سوكر لادوما أن بيراميدز مهتم بالمهاجم الصربي، ولكنه لم يقدم عرضا رسميا بعد.

وكان نوركوفيتش، بحسب نفس الموقع على رادار الأهلي في الموسم الماضي، ولكن اللاعب لم يتلق عروضا رسمية سوى من الكويت الكويتي، وأبها السعودي، ولكنها لم تلق قبول كايزر تشيفز الذي سيلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

أخبار متعلقة
مسحة طبية شاملة في بيراميدز يوم الأربعاء بسبب تفشي فيروس كورونا.. تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في الكأس بيراميدز يكشف عدد مصابيه بـ كورونا.. والموقف الحالي للفريق

وانضم نوركوفيتش لكايزر تشيفز قبل موسمين وتصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي، ثم سجل 4 أهداف فقط الموسم الجاري.

ومنع كايزر تشيفز من الانتقالات حرمه من الرحيل لناد آخر في الموسم الماضي.

ويبلغ نوركوفيتش من العمر 29 عاما ويتبقى له موسما وحيدا في عقده مع كايزر تشيفز.

سمير نوركوفيتش بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
بدون صلاح.. سداسي يتنافس على جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير جنوب إفريقي: مهاجم كايزر تشيفز على رادار بيراميدز 9 دقيقة | ميركاتو
فان بوميل يتولى تدريب مرموش في فولفسبورج 51 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يتحدث عن موعد اعتزاله وكواليس تسليم الخطيب ميداليات السوبر ساعة | مصر
يورو 2020 - قائمة إيطاليا.. ضم مهاجم منتخب الشباب واستبعاد ثلاثي ساعة | يورو 2020
أبو جريشة لـ في الجول: لا يوجد مشاكل بـ الإسماعيلي..وأتمنى حسم ملف النجوم ساعة | الدوري المصري
كوكا: الناس لها حق في سؤالي عن الأداء مع المنتخب ساعة | المحترفون
عمرو جمال: أنا تحت أمر الأهلي.. وسأعود للمنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك