تقرير جنوب إفريقي: مهاجم كايزر تشيفز على رادار بيراميدز

قال تقرير جنوب إفريقي إن سمير نوركوفيتش، مهاجم كايزر تشيفز، على رادار بيراميدز.

سمير نوركوفيتش النادي : كايزر تشيفز بيراميدز

وكشف موقع سوكر لادوما أن بيراميدز مهتم بالمهاجم الصربي، ولكنه لم يقدم عرضا رسميا بعد.

وكان نوركوفيتش، بحسب نفس الموقع على رادار الأهلي في الموسم الماضي، ولكن اللاعب لم يتلق عروضا رسمية سوى من الكويت الكويتي، وأبها السعودي، ولكنها لم تلق قبول كايزر تشيفز الذي سيلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وانضم نوركوفيتش لكايزر تشيفز قبل موسمين وتصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي، ثم سجل 4 أهداف فقط الموسم الجاري.

ومنع كايزر تشيفز من الانتقالات حرمه من الرحيل لناد آخر في الموسم الماضي.

ويبلغ نوركوفيتش من العمر 29 عاما ويتبقى له موسما وحيدا في عقده مع كايزر تشيفز.