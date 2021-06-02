فان بوميل يتولى تدريب مرموش في فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني يوم الأربعاء تعيين الهولندي مارك فان بوميل كمدير فني للفريق.

ووقع فان بوميل البالغ من العمر 44 عاما على عقد يربطه بفولفسبورج حتى صيف 2023.

بوميل كان يعمل كمساعد لبيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات.

قبلها تولى فان بوميل تدريب بي إس في إيندهوفن لمدة عام ونصف.

Welkom @MarkvanBommel6! 🐺🔥 Mark van Bommel wird neuer Cheftrainer unserer Wölfe! Der 44-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HYBQAEeUcG — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 2, 2021

فولفسبورج يضم بين صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الأولمبي المصري.

مرموش لعب في صفوف فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى فولفسبورج هذا الصيف بشكل تلقائي.