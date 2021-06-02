أبو جريشة لـ في الجول: لا يوجد مشاكل بـ الإسماعيلي..وأتمنى حسم ملف النجوم

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 12:26

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

أوضح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في نادي الإسماعيلي أن الأمور الفنية مستقرة والحالة المعنوية مرتفعة لدى جميع الأطراف في الفريق.

وقال أبو جريشة لـ FIlGoal.com: "الكل في الفريق لديه الرغبة والقتال في استكمال طريق إنقاذ الفريق، ولا توجد مشاكل إذ تم صرف مستحقات الجهاز الفني بالكامل ويتبقى فقط مكافأتي الفوز بمباراتين في الدوري سيتم صرفهما".

وواصل "الإسماعيلي يسيطر بشكل متميز وفترة التوقف الحالية جاءت في مصلحة اللاعبين، وسنعود اليوم الأربعاء لاستئناف الاستعدادات بعد انتهاء فترة الراحة السلبية".

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وأضاف "إيهاب جلال أعد برنامجا تدريبيا سيخوض من خلاله الفريق مباراتين وديتين قبل مواجهة غزل المحلة في مسابقة الدوري".

وأتم "أتمنى إنهاء الإدارة لملف مستحقات النجوم، حتى يتواصل الاستقرار الفني ويواصل الفريق مشواره في طريق النجاة من أزمته في الدوري".

الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة -بعد خصم الثلاث نقاط- من 24 جولة في الدوري المصري.

علي أبو جريشة الإسماعيلي في الدوري
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