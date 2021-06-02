كوكا: الناس لها حق في سؤالي عن الأداء مع المنتخب

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - باناثينايكوس

يرى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أن الجمهور لديه الحق في التساؤل حول تباين أدائه مع المنتخب، عن أدائه مع فريق الذي سجل معه 15 هدفا هذا الموسم.

وقال كوكا لقناة إم بي سي مصر: "لا أحب أن أنظر لأي سلبيات أو أن أفكر في أنني مظلوم، ما أركز فيه هو الاجتهاد في الملعب أو المباريات، وأحاول التسجيل على قدر ما أستطيع لكي أنتقل إلى ناد أكبر أو دوري أفضل".

وأردف "إصابتي بكورونا وتأثيرها على القلب وابتعادي عن الملعب بشهرين عطلني هذا الموسم. ضاع مني شهرين ولكن أنهيت الموسم بـ 15 هدفا".

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وشدد "الناس لديها حق في السؤال عن أدائي مع المنتخب واختلافه عن أدائي في أوروبا. المنتخب تلعب فيه 3 مباريات طوال السنة وهناك العديد من الظروف مثل أن تشارك كبديل، بعكس النادي الذي تلعب فيه مباراتين أسبوعيا. أفتخر بثقة حسام البدري".

وكشف "أفضل مهاجم في الدوري المصري؟ أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وشادي حسين مهاجم كليوباترا".

وأتم "مصطفى محمد يقدم أداء جيد جدا في جالاتاسراي. هو هداف ومهاجم جيد جدا".

وكان لكوكا دورا في فوز فريقه بالدوري اليوناني هذا الموسم، كما حل وصيفا لكأس اليونان لباوك اليوناني الذي يلعب له عمرو وردة.

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