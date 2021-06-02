حوار في الجول – علاء عبد العال: لماذا لا يفوز أسوان بالكأس.. وشريف وأفشة يقدمان عملا استثنائيا

على الرغم من اقتراب أسوان من مراكز الهبوط في الدوري وتشبثه بصراع البقاء، إلا أنه وصل لنصف نهائي كأس مصر.

علاء عبد العال المدير الفني لزهرة الجنوب تحدث لـ FilGoal.com عن الوصول للمربع الذهبي وكيف يرى مشوار الفريق وفرص البقاء في الدوري.

وإليكم ما قاله علاء عبد العال في حواره مع FilGoal.com:

كأس مصر

"في الكأس لا يوجد توقعات، الاستمرار والوصول لأدوار أخرى حق مشروع لنا، خضنا مباراة أمام المصري فريق كبير ويقدم موسم جيد جدا ويحتل المركز الثالث.

كنت أرى أن فرصنا متساوية في المباراة وهو ما نقلته للاعبين، نعم فرص المصري كانت أكبر لكن في النهاية نحن نادي جماهيري كبير ولا نقل عن أي فريق آخر.

الإنجاز الأكبر هو العودة في المباراة بعد التأخر في النتيجة، ونستحق عن جدارة الوصول للمربع الذهبي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 30 عاما عندما وصل أسوان للنهائي وخسر أمام الأهلي، طموحنا الوصول للنهائي تلك المرة ولما لا نفوز باللقب.

ننتظر الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، وبالتأكيد هناك فارق بين الفريقين، لكن مباريات الكأس (ملهاش كبير) ولا أنتظر فريق محدد لمواجتهه لأنها مباريات لا تعترف بالمقاييس".

فرص البقاء في الدوري

"المركز لا يطئمن لكنني مطمن بسبب أداء وروح اللاعبين، الفرق بيني وبين مراكز الهبوط 5 نقاط فقط وسنحاول زيادة الفارق.

أشعر بالقلق بالطبع لكن مطمئن من أداء ومستوى اللاعبين".

تجديد التعاقد

"لم نتطرق بعد لهذا الجزء، من المهم استمرار الفريق في الدوري الممتاز، ولا أعلم هل سأواصل المهمة أم لا، لم أفكر في ذلك بعد، الأهم استمرار فريقي في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

فترة التوقف

"منحت اللاعبين 72 ساعة راحة بعد خوض 4 مباريات خلال 12 يوما في أسوان والقاهرة والإسكندرية والجونة.

سنعود للاستعداد لمواجهة الزمالك في الدوري، وقد نخوض مباراة ودية أو 2 استعدادا للأبيض".

أفضل مدرب

"يعجبنيما يقدمه خالد عيد مدرب غزل المحلة، وأحمد سامي مدرب سموحة، وعلي ماهر مدرب المصري".

أفضل لاعب

"محمد شريف ومحمد مجدي أفشة يقدمان عملا استثنائيا في الأهلي".