تحديد الملاعب والمدن المستضيفة لـ كوبا أمريكا 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" الملاعب والمدن المستضفية لنهائيات كوبا أمريكا 2021.

ويسابق الاتحاد القاري الزمن، بعد إعلان استضافة البرازيل للبطولة قبل 13 يوما من انطلاقها في أعقاب استبعاد كولومبيا والأرجنتين على الترتيب.

وشدد جايير بوليسنارو رئيس البرازيل على استضافة البطولة بعد التشاور مع الوزراء على الرغم من المشاكل الصحية التي تضرب البلاد في بعض المناطق من أثار تفشي فيروس كورونا.

المدن والملاعب المستضيفة هي:

ريو دي جانيرو – ملعب ماراكانا

برازيليا – ملعب ماني جارينشيا الوطني

كويابا – أرينا بانتانال

جويانا – الملعب الأولمبي

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​ Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​ ​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd — Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021

ومن المتوقع أن يستضيف ملعب ماني جارينشيا المباراة الافتتاحية، على أن يستضيف ماراكانا المباراة النهائية.

وكانت بعض الولايات قد رفضت استضافة البطولة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بالبلاد.

وتبدأ البطولة في 13 يونيو وتنتهي في 10 يوليو، إذ تقسم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين بعد انسحاب قطر وأستراليا.

وكانت تشيلي والإكوادور وبوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدول التي طلبت استضافة البطولة.