برشلونة يفعّل بند شراء إيمرسون رويال من بيتيس

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

إيمرسون رويال - برشلونة

فعّل برشلونة بند إعادة إيمرسون رويال من ريال بيتيس وضم اللاعب بعدما قضى موسمين ونصف في النادي الأندلسي.

الظهير الأيمن البرازيلي البالغ 22 عاما انضم لبرشلونة في يناير 2019 مقابل 12 مليون يورو قادما من أتليتكو مينيرو البرازيلي، ومن ثم خرج مباشرة لصفوف ريال بيتيس مقابل نصف قيمة الانتقال للبلاوجرانا.

وبعد موسمين ونصف قرر برشلونة ضم اللاعب بشكل نهائي ودون الإعلان عن قيمة ومدة التعاقد.

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وصنع اللاعب 10 أهداف وسجل 5 بقميص النادي الأندلسي خلال 79 مباراة على مدار موسمين ونصف، منذ انضمامه قادما من أتليتكو مينيرو البرازيلي في صفقة ثلاثية.

وفي الموسم الماضي فقط سجل هدفين وصنع 4 في 38 مباراة بجميع المسابقات.

وارتدى إيمرسون قميص المنتخب البرازيلي في مباراة دولية واحدة كانت أمام كوريا الجنوبية في 2019.

وأصبح إيمرسون ثالث صفقات برشلونة الصيفية بعد ثنائي مانشستر سيتي، سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا، في صفقة انتقال حر.

إيمرسون رويال برشلونة ريال بيتيس
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