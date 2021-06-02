وكيل كارتيرون: المدرب في إجازة ولن يرحل عن الزمالك.. والمجلس الجديد قمة في الاحترافية

شدد حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن المدرب مستمر في مهمته، ولن يرحل.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن كارتيرون يتفاوض مع عدة أندية للرحيل عن الزمالك، وهو ما نفاه فتوح جملة وتفصيلا أمس لـ FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

واليوم الأربعاء، قال فتوح لإذاعة أون سبورت: كارتيرون مستمر في مهمته. عاد للفريق وكله حماس ليحقق إنجازا مع الزمالك يسعد جماهيره".

ولكنه استدرك: كارتيرون لم يذهب إلى فرنسا منذ بداية جائحة كورونا. لا توجد مشكلة بل إجازة عادية تنتهي يوم ٥ يونيو والفريق مستمر في برنامجه".

وشدد "المجلس الجديد قمة في الاحترافية والاحترام، كلهم قامات كبيرة، وهناك تنسيق تام بيننا منذ اليوم الأول، وهو ما نال إعجاب وإشادة كارتيرون. حدث خلاف في وجهات النظر مع أعضاء اللجنة السابقة".

وأكمل "لماذا كارتيرون عصبي هذه الفترة؟ ضغط المباريات متواصل والغيابات في صفوف الفريق، فهو مثل أي مدرب حريص على فوز فريقه، وألا يغيب لاعب عن صفوف الفريق، يشعر بأهمية المرحلة وصعوباتها، الأمر كله متعلق بضغط المرحلة وصعوباتها".

ورحل كارتيرون عن الزمالك في سبتمبر الماضي، ولكنه عاد ليخلف جايمي باتشيكو في مارس الماضي.

ولعب كارتيرون مع الزمالك 16 مباراة فاز فيهم 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر مرتين فقط.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يملك الأهلي 41 نقطة من 19 مباراة.