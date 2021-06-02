وكيل كارتيرون: المدرب في إجازة ولن يرحل عن الزمالك.. والمجلس الجديد قمة في الاحترافية

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك - كارتيرون

شدد حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن المدرب مستمر في مهمته، ولن يرحل.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن كارتيرون يتفاوض مع عدة أندية للرحيل عن الزمالك، وهو ما نفاه فتوح جملة وتفصيلا أمس لـ FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

واليوم الأربعاء، قال فتوح لإذاعة أون سبورت: كارتيرون مستمر في مهمته. عاد للفريق وكله حماس ليحقق إنجازا مع الزمالك يسعد جماهيره".

أخبار متعلقة
وكيله لـ في الجول: لا نعرف سببا للشائعات.. كارتيرون مستمر مع الزمالك أول تعليق من كارتيرون على قرار إيقافه إيقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه

ولكنه استدرك: كارتيرون لم يذهب إلى فرنسا منذ بداية جائحة كورونا. لا توجد مشكلة بل إجازة عادية تنتهي يوم ٥ يونيو والفريق مستمر في برنامجه".

وشدد "المجلس الجديد قمة في الاحترافية والاحترام، كلهم قامات كبيرة، وهناك تنسيق تام بيننا منذ اليوم الأول، وهو ما نال إعجاب وإشادة كارتيرون. حدث خلاف في وجهات النظر مع أعضاء اللجنة السابقة".

وأكمل "لماذا كارتيرون عصبي هذه الفترة؟ ضغط المباريات متواصل والغيابات في صفوف الفريق، فهو مثل أي مدرب حريص على فوز فريقه، وألا يغيب لاعب عن صفوف الفريق، يشعر بأهمية المرحلة وصعوباتها، الأمر كله متعلق بضغط المرحلة وصعوباتها".

ورحل كارتيرون عن الزمالك في سبتمبر الماضي، ولكنه عاد ليخلف جايمي باتشيكو في مارس الماضي.

ولعب كارتيرون مع الزمالك 16 مباراة فاز فيهم 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر مرتين فقط.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يملك الأهلي 41 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك باتريس كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
فان بوميل يتولى تدريب مرموش في فولفسبورج 3 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يتحدث عن موعد اعتزاله وكواليس تسليم الخطيب ميداليات السوبر 44 دقيقة | مصر
يورو 2020 - قائمة إيطاليا.. ضم مهاجم منتخب الشباب واستبعاد ثلاثي 51 دقيقة | يورو 2020
أبو جريشة لـ في الجول: لا يوجد مشاكل بـ الإسماعيلي..وأتمنى حسم ملف النجوم 53 دقيقة | الدوري المصري
كوكا: الناس لها حق في سؤالي عن الأداء مع المنتخب 54 دقيقة | المحترفون
عمرو جمال: أنا تحت أمر الأهلي.. وسأعود للمنتخب ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك حول منتخب فرنسا ساعة | يورو 2020
حوار في الجول – علاء عبد العال: لماذا لا يفوز أسوان بالكأس.. وشريف وأفشة يقدمان عملا استثنائيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك