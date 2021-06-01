عضو مجلس الأهلي: حلمنا الفوز بكأس العالم للأندية يوما ما

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 23:57

كتب : FilGoal

محمد الدماطي

كشف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن حلم النادي هو الفوز بكأس العالم للأندية يوما ما.

وقال الدماطي لأون تايم سبورتس: "متفائلون بعودة العلاقات الجيدة مع الزمالك وأن تكون الفترات الماضية (راحت لحالها)".

وشدد "حلم الأهلي هو الفوز بكأس العالم للأندية يوما ما".

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وشرح "واجهنا سوء حظ بعدم مواجهة بالميراس في نصف النهائي في النسخة الماضية وكان من الممكن أن نكون في النهائي ضد بايرن ميونيخ".

وأردف "شركة الكرة خطوة مهمة في تدعيم اقتصاد الأهلي وزيادة إيراداته".

وأتم طموح الجماهير هو سر نجاح النادي، واختيار موسيماني كان رهانا ناجحا من محمود الخطيب رئيس النادي".

الأهلي محمد الدماطي
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