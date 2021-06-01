نائب رئيس الزمالك: هذا موقف ساسي الحالي.. ولم لا نجلس على طاولة المفاوضات مع الأهلي؟

كشف نائب رئيس نادي الزمالك، محمد الإتربي، الموقف الحالي لنجم الفريق فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده خلال الموسم الحالي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال الإتربي لأون تايم سبورتس: "وجود مشاكل مالية في الزمالك أمر لا يخفى على أحد لكن في الفترة الماضية سددنا جزء كبير من مستحقات اللاعبين والإداريين".

وشدد "يوم الخميس الماضي أودعنا مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة في حسابه بعد أن كانت المهلة التي خاطبنا بها كانت حتى يوم الأحد الذي تلاه".

وأردف "لو أراد ساسي اللاعب الفذ الاستمرار مع الزمالك فنحن مرحبون بذلك وبالتفاوض معه. نرحب ببقائه في حال عدم توقيعه لناد آخر".

وأكد "لدينا أفكار خارج الصندوق لتنمية موارد نادي الزمالك".

وأتم "جلوس الأهلي والزمالك على طاولة مفاوضات واحدة وتبادل اللاعبين بينهما؟ لو هناك علاقة جيدة وشفافية وعدم خطف للاعبين فلم لا؟".