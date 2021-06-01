شوقي غريب: لم نستقر سوى على صلاح من الثلاثي الكبير.. ولهذا السبب ضمينا إمام عاشور

شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر سوى على محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبير الذي سيدعم أبطال كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في أولمبياد طوكيو.

وكان غريب قد أعلن قائمة لمعسكره قبل الأخير قبل الأولمبياد. (طالعها من هنا)

وقال غريب لأون تايم سبورتس: "نتحرك في قائمة تصم 50 لاعبا. قائمة الأولمبياد النهائية تضم 18 لاعبا و4 لاعبين بصفة احتياطية".

وأردف "اخترت محمد صلاح فقط من الثلاثي الكبار للانضمام للمنتخب الأولمبي ولم نستقر بعد على بقية الثلاثي الكبير. سنترك الأمور للحظة الأخيرة لتحديدها وفقا للظروف".

وشدد "لم نضم إمام عاشور في المعسكر السابق لأنه كان موقوفا، والآن انقضى إيقافه وعاد للمشاركة فانضم للمنتخب الأولمبي".

وكشف "هناك 7 حراس مرمى ضمن القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي. لدي خطة للتشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي في طوكيو بعيدا عن الظروف الطارئة".

وأوضح "سيتم التنسيق مع الأهلي بشأن لاعبي المنتخب الأولمبي حال وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "أحلم بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية. الإنجاز يجب أن يفوق ما حدث من قبل في الأولمبياد، أي تخطي المركز الرابع والوصول لتحقيق ميدالية".

ويقع المنتخب المصري مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو والتي تنطلق شهر يوليو المقبل.