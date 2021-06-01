شوقي غريب: لم نستقر سوى على صلاح من الثلاثي الكبير.. ولهذا السبب ضمينا إمام عاشور

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر سوى على محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبير الذي سيدعم أبطال كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في أولمبياد طوكيو.

وكان غريب قد أعلن قائمة لمعسكره قبل الأخير قبل الأولمبياد. (طالعها من هنا)

وقال غريب لأون تايم سبورتس: "نتحرك في قائمة تصم 50 لاعبا. قائمة الأولمبياد النهائية تضم 18 لاعبا و4 لاعبين بصفة احتياطية".

أخبار متعلقة
شوقي غريب: أعتبر أستراليا فريقا أوروبيا.. ولهذا تحب الجماهير المنتخب الأولمبي شوقي غريب: الشناوي وحجازي والنني ضمن قائمة 14 لاعبا فوق السن.. القرعة صعبة ولكن شوقي غريب: لم أستقر على قائمة الأولمبياد النهائية.. خاطبنا ليفربول ببرنامج المنتخب

وأردف "اخترت محمد صلاح فقط من الثلاثي الكبار للانضمام للمنتخب الأولمبي ولم نستقر بعد على بقية الثلاثي الكبير. سنترك الأمور للحظة الأخيرة لتحديدها وفقا للظروف".

وشدد "لم نضم إمام عاشور في المعسكر السابق لأنه كان موقوفا، والآن انقضى إيقافه وعاد للمشاركة فانضم للمنتخب الأولمبي".

وكشف "هناك 7 حراس مرمى ضمن القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي. لدي خطة للتشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي في طوكيو بعيدا عن الظروف الطارئة".

وأوضح "سيتم التنسيق مع الأهلي بشأن لاعبي المنتخب الأولمبي حال وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "أحلم بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية. الإنجاز يجب أن يفوق ما حدث من قبل في الأولمبياد، أي تخطي المركز الرابع والوصول لتحقيق ميدالية".

ويقع المنتخب المصري مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو والتي تنطلق شهر يوليو المقبل.

منتخب مصر طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو مجلس الأهلي: حلمنا الفوز بكأس العالم للأندية يوما ما 31 دقيقة | مصر
نائب رئيس الزمالك: هذا موقف ساسي الحالي.. ولم لا نجلس على طاولة المفاوضات مع الأهلي؟ 33 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: لم نستقر سوى على صلاح من الثلاثي الكبير.. ولهذا السبب ضمينا إمام عاشور 36 دقيقة | مصر
خلدون المبارك: ميزانية سيتي قوية وسنركز على جودة اللاعبين في الصفقات الجديدة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تايكوندو - عودة عبد الرحمن وائل من لندن ليلحق بالبعثة المصرية إلى السنغال 2 ساعة | رياضات أخرى
ألتوبيلي: الأهلي عظيم مثل إنتر ويوفنتوس.. وسيتخطى ريال مدريد في البطولات القارية 2 ساعة | الدوري المصري
صحيفة فرنسية: بوتشيتينو أبلغ سان جيرمان برغبته في الرحيل 2 ساعة | الدوري الفرنسي
الدنمارك في يورو 1992: مأساة في قلب القصة الساحرة.. ودليل براءة الجوهري 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك