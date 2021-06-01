تايكوندو - عودة عبد الرحمن وائل من لندن ليلحق بالبعثة المصرية إلى السنغال

عاد عبد الرحمن وائل بطل مصر في رياضة التايكوندو من لندن إلى القاهرة تمهيدا لسفره مع البعثة المصرية إلى السنغال لخوض منافسات بطولة إفريقيا.

ونجح مسئولوا الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم في إعادة عبد الرحمن وائل من لندن بعدما قامت سلطات المطار بحجزه بسبب مخالطة راكب مصاب بفيروس كورونا.

وكان ذلك أثناء ذهابه للحاق ببعثة المنتخب التي كانت بمعسكر في لندن خلال الأيام الماضية وكانت قد رفضت سلطات المطار عودته مع البعثة المصرية وأصرت على دخوله حجر صحي رغم سلبية مسحته.

وتشارك بعثة منتخب مصر في بطولة إفريقيا لرجال وسيدات التايكوندو في يومي 5 و6 من يونيو الجاري في السنغال.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

وقال إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو في تصريحات للصحفيين: "تواصلنا كاتحاد مصري مع روابط الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية مع السفارة المصرية في إنجلترا لإنهاء الأزمة".

واختتم تصريحاته "يسافر عبد الرحمن وائل في الثامنة مساء غدا الأربعاء ليلحق ببعثة منتخب التايكوندو المقرر لها أن تغادر بعد منتصف اليوم".