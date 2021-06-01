ألتوبيلي: الأهلي عظيم مثل إنتر ويوفنتوس.. وسيتخطى ريال مدريد في البطولات القارية

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 22:11

كتب : FilGoal

أليساندرو ألتوبيلي

وجه أليساندرو ألتوبيلي نجم إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا السابق التهنئة للأهلي على فوزه ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال ألتوبيلي عبر قناة الأهلي: "الأهلي ناد عظيم مثل إنتر ميلان ويوفنتوس".

وأضاف "أنا أعشق الأهلي وفخر لي وضع قميص الأهلي بجانب قمصان كبار أندية أوروبا".

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وواصل "أهنئ الأهلي بفوزه ببطولة السوبر الإفريقي والأهلي سيعبر ريال مدريد في عدد البطولات القارية".

واستمر في تصريحاته "أتابع الكرة المصرية وأعشق أبو تريكة وحازم إمام وكل اللاعبين المصريين الذي قابلتهم أثناء عملنا معا في تحليل المباريات".

وأتم حديثه "أتمنى حظ سعيد للكرة المصرية والنادي الأهلي".

الأهلي ألتوبيلي
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