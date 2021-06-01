صحيفة فرنسية: بوتشيتينو أبلغ سان جيرمان برغبته في الرحيل

أبلغ ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إدارة النادي رغبته في الرحيل.

ويمتد تعاقد بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.

وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن تواصل المدير الفني الأرجنتيني مع إدارة النادي من أجل فسخ تعاقده.

وكان بوتشيتينو قد انضم إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي عقب رحيل توماس توخيل.

وأوضح التقرير أن بوتشيتينو تواصل مع ليوناردو المدير الرياضي وناصر الخليفي رئيس النادي من أجل الرحيل.

ويتقاضى بوتشيتينو ما يقرب من 940 ألف يورو شهريا حتى صيف 2022.

وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق لقب الدوري بعد تتويج نادي ليل بالمسابقة.

كما ودع سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام مانشستر سيتي.

بينما نجح توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق في تحقيق اللقب مع تشيلسي هذا الموسم بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.