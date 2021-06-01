سلة - بسبب ظروف الطيران.. تأجيل مواجهات الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مواجهات الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر أمام الجزيرة بسبب ظروف الطيران.

وكان من المقرر أن تنطلق أولى مواجهات الزمالك والجزيرة يوم الأحد المقبل 6 من يونيو الجاري.

ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

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وتم تأجيل عودة بعثة الزمالك من رواندا أكثر من مرة بسبب ظروف الطيران إلى أن تم تحديد الثانية فجر الخميس لعودة الفريق.

وقرر الاتحاد المصري أن تقام أولى مباريات الزمالك والجزيرة يوم الثلاثاء الثامن من شهر يونيو الجاري بدلا من السادس من الشهر نفسه.

وبذلك تقام مباريات الزمالك والجزيرة أيام 8 و10 و12 من شهر يونيو الجاري بالإضافة إلى 14 و16 في حالة الحاجة إلى المباراتين الرابعة والخامسة.

وتعود بعثة الزمالك من رواندا بعد حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية والمقامة لأول مرة تحت رعاية NBA.

وحصد الزمالك ثاني بطولة إفريقية في تاريخه بعد الفوز بنسخة عام 1992 في القاهرة.

كرة سلة الزمالك بطولة أفريقيا
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