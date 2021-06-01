ساوثجيت: لو كان بإمكاني اختيار 6 أظهرة في الجانب الأيمن لفعلت ذلك

لا يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أي شيء غريب في اختياره لـ4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن لقائمة الفريق المشاركة في يورو 2020.

وقال ساوثجيت عبر سكاي سبورتس: "نحن هنا لنلعب 9 مباريات ولدينا بالفعل شكوك حول إصابة بعض اللاعبين ونحتاج إلى قدرة على التكيف مع أجواء البطولة".

وواصل "لدينا لاعبين جيدين ومحترفين ونحن محظوظون لأن لدينا لاعبين كبار وشباب في القائمة".

وبسؤاله عن اختيار 4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن وهم كايل ووكر وألكساندر أرنولد وكيران تريبيير وريسي جيمس رد قائلا: "لو كان بإمكاني اختيار 5 أو 6 لاعبين في هذا المركز لفعلت ذلك".

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وأشار "هم في الأساس من بين أفضل 26 لاعب كرة قدم في إنجلترا وهذا سبب وجودهم في قائمة المنتخب".

وانتقل للحديث عن إصابة هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد قائلا: "يحتاج للمزيد من العمل للتعافي من الإصابة، مثل جوردان هندرسون أيضا، لكننا نشعر أنهما سيلعبان دورا مع المنتخب رفقة باقي المجموعة".

وأكمل "ماجواير وهندرسون أصحاب شخصيات رائعة، وقيادة هيندرسون وحضورها لها بالفعل تأثير على باقي اللاعبين خاصة الأصغر سنا في المجموعة، وعلى الآخرين أيضا".

وشدد "نظرا لأننا قادرون على ضم 26 لاعبا شعرنا أن هناك فرصة لضمهما إلى قائمة المنتخب".

وبعد الإلحاح عليه إذا كان ماجواير سيكون جاهزا للمباراة الأولى ضد كرواتيا قال ساوثجيت: "ستكون فرصته صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "إنه لاعب جيد ولأننا كان لدينا زيادة في عدد اللاعبين أردنا أن ننتهز هذه الفرصة لضمه للمنتخب".

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ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة للبطولة التي تضم أيضا التشيك واسكتلندا وكرواتيا.

ويفتتح مبارياته بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو في ملعب ويمبلي الذي يستضيف كل مباريات الأسود الثلاثة في المجموعات.

ثم يواجه منتخب اسكتلندا يوم 18 يونيو، وأخيرا يلعب ضد التشيك يوم 22 يونيو.

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