في الجول يكشف - كيف يفكر المصري في مصير علي ماهر بعد الخروج من كأس مصر

حالة من الحزن والغضب انتابت جماهير المصري بعد الخروج المفاجئ أمام أسوان من ربع نهائي كأس مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخسارة والخروج من كأس مصر فتحت باب التكهنات لاحتمالية رحيل علي ماهر وجهازه الفني.

ودع المصري منافسات كأس مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام أسوان، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وكان المصري متقدم بهدفين قبل أن يعود فريق أسوان.

ورغم تواجد المصري في المركز الثالث من الدوري إلا أن الجماهير كانت تحلم بتحقيق لقب كأس مصر الغائب منذ عام 98 هذا الموسم لما يمتلكه الفريق من عناصر جيدة.

اجتماع مع علي ماهر

دعا مجلس إدارة المصري، علي ماهر المدير الفني للاجتماع من أجل مناقشة أسباب تدهور نتائج الفريق مؤخرا.

واستقر مجلس إدارة المصري على توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على لاعبي الفريق مع إيقاف المستحقات المالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما يفكر فيه المصري بعد الخروج من الكأس عند الاجتماع بين إدارة النادي البورسعيدي وعلي ماهر

التشكيل

يعترض مسؤولوا المصري على اختلاف تشكيل الفريق الأساسي والذي يختلف من مباراة لأخرى.

وأبدى مجلس المصري عدم رضاه تغيير اللاعبين في مراكز هامة مثل حراسة المرمى والدفاع والهجوم.

ويرى مسؤولوا المصري أن عدم ثبات التشكيل يؤدي لفقدان الانسجام بين اللاعبين.

التبديلات

أبدى مسؤولوا المصري اندهاشهم من دخول علاء عطا الظهير الأيمن بدلا من إيزي إيمكا في الدقيقة 76 أمام أسوان.

ويرى المسؤولون في النادي البورسعيدي أن ذلك التبديل لم ينجح في إغلاق الجبهة اليسرى لفريق أسوان وبالتالي لم يفلح فنيا رغم تفوق المصري بهدفين في ذلك التوقيت.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة المصري مع علي ماهر بعض الحالات الأخرى خلال الاجتماع.

الحالة البدنية

من المقرر أن يتم مناقشة الحالة البدنية للاعبين خاصة ملاحظة هبوط مستوى بعض اللاعبين البدني في الشوط الثاني.

ويعترض مسؤولوا المصري على مشاركة بعض اللاعبين في التشكيل الأساسي دون جاهزيتهم الفنية.

مصير علي ماهر

الدعوة لاجتماع مجلس إدارة المصري مع علي ماهر أثار التكهنات باحتمالية رحيل المدير الفني.

لكن علم FilGoal.com أن هناك إجماع داخل مجلس الإدارة على استمرار علي ماهر لنهاية الموسم.

ويسعى مجلس إدارة المصري لمنح المدير الفني الفرصة الكاملة لرفع الحالة الفنية للاعبين خلال فترة التوقف للحفاظ على مركز الترتيب في الدوري المصري.