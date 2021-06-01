خبر في الجول – بادجي يبلغ الأهلي برغبته في الاستمرار في أوروبا

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 20:52

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - أبو قير للأسمدة

أبلغ أليو بادجي مهاجم الأهلي، المعار لأنقرة جوتشو التركي، رغبته في الاستمرار في أوروبا عن العودة للفريق في الموسم المقبل.

أليو بادجي

النادي : أنقرة جوتشو

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com، فإن بادجي لم يحضر عروضا جديدة لضمه، في ظل تواصل مستمر مع اللاعب لحسم مصيره في الموسم المقبل سواء بالخروج معارا مرة أخرى، وبالبيع.

وكان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي.

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صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

ومع أنقرة جوتشو، سجل بادجي 3 أهداف في 13 مباراة.

وهبط الفريق التركي للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري، ويحق له شراء بادجي بـ 1.8 مليون يورو، وهو الأمر المستبعد نظرا لهبوطه للدرجة الأدنى.

الأهلي أليو بادجي
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