روما يمدد تعاقد مخيتاريان

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان

أعلن نادي روما تمديد تعاقد هنريك مخيتاريان لاعب الفريق لمدة موسم جديد ليلعب تحت قيادة مورينيو.

وكان مورينيو قد تولى قيادة روما عقب نهاية الموسم الحالي، وأشارت تقارير لاحتمالية رحيل مخيتاريان بسبب خلافه مع المدرب البرتغالي وقت تواجدهما بمانشستر يونايتد.

وقال مخيتاريان عبر موقع روما الرسمي: "في هذين العامين، فزت بـ روما كفريق ومدينة بفضل الشغف المذهل للجماهير".

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وتابع "روما طموح للغاية وأنا فخور حقا بتقديم مساهمتي لمواجهة التحديات التي تنتظرنا الموسم المقبل".

وكان تعاقد مخيتاريان مع روما ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ووافق مخيتاريان على تمديد تعاقده لموسم جديد ينتهي بنهاية يونيو 2022.

وخاض مخيتاريان موسما قويا مع روما إذ نجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13 آخرين في 46 مباراة مع الفريق.

روما مخيتاريان
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