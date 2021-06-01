في الدرجة الثانية - إلغاء مباراة سمسطا والألومنيوم بعد أحداث شغب.. والناديان يعقبان

ألغى الحكم أحمد عبد السميع مباراة مركز شباب سمسطا والألومنيوم، ضمن مباريات مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية، وخرج في حراسة الشرطة، والنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وكان عبد السميع قد احتسب ركلة جزاء لسمسطا، قبل أن يعود ويحتسبها ركلة حرة من خارج المنطقة لتشتعل أحداث شغب في الملعب.

وقال أحمد جلالي عضو مجلس إدارة مركز شباب سمسطا لـ FilGoal.com: "المباراة كانت طبيعية. تقدمنا بهدف ثم تعادل الألومنيوم، ثم تعادلوا وسجلوا الثاني قبل أن نتعادل".

وأردف "قرر الحكم أحمد عبد السميع احتساب ضربة جزاء لنا، ثم ألغى القرار واحتسب ركلة حرة خارج المنطقة فاعترضنا دون إساءة، وقرر الحكم الخروج من الملعب وعدم استكمال المباراة. وافقنا على عدم احتسابها كركلة جزاء حتى يعود للملعب ولكنه رفض ولم يستكمل المباراة".

وأتم "نحن في موقف سيء في منطقة الهبوط، وندرس الانسحاب من البطولة".

أما صلاح صالح المشرف على الكرة في الألومنيوم فقال لـ FilGoal.com: "الأمور كانت هادئة، ثم حدثت الواقعة فشهد الملعب هجوما واعتداءات. تم الاعتداء على الحكم وقامت الشرطة بحمايته وأدخلوه غرفة خلع الملابس".

وأكمل "كذلك حمت الشرطة لاعبي الألومنيوم حتى الخروج. ننتظر قرار لجنة المسابقات ونريد من لجنة الحكام تعيين حكام دوليين لمبارياتنا".

ويحتل الألومنيوم وصافة المجموعة بـ 48 نقطة بعد التعادل مع سمسطا، بفارق 3 نقاط عن الشرقية للدخان.

أما سمسطا ففي المركز الـ 13 بـ 26 نقطة.