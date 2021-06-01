تقرير: أليجري يريد استمرار ثنائي دفاع يوفنتوس

يرغب ماكس أليجري المدير الفني الجديد لـ يوفنتوس استمرار ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني مع الفريق.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن أليجري قرر استمرار ثنائي الدفاع لمدة موسم آخر.

ويعني ذلك تجديد تعاقد كيليني مع يوفنتوس لمدة موسم جديد بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وأوضح التقرير أن أليجري سيقعد أول اجتماعاته بشأن مستقبل الفريق يوم الخميس مع مسؤولي يوفنتوس.

ومن المقرر أن يناقش أليجري موقف كريستيانو رونالدو بالإضافة لرأيه في الجانب الدفاعي.

ويزعم التقرير أن أليجري تحدث مع بونوتشي أيضا وكشف عن رغبته باستمراره مع الفريق.

ويبلغ كيلليني من العمر 37 عاما في أغسطس المقبل، وينتهي تعاقده بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويتواجد ماتياس دي ليخت المدافع الشاب في قائمة يوفنتوس ويرى أليجري أن تواجده مع اللاعبين القدامى سيساهم في تطوره.