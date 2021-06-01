كرة الصالات - مصر في المجموعة الثانية بجوار روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرعة كأس العالم لكرة الصالات وحل منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار روسيا.

وكان منتخب روسيا هو وصيف النسخة الماضية والتي أقيمت عام 2016 في كولومبيا.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات في ليتوانيا في نسختها التاسعة، وتلعب في الفترة من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار منتخبات روسيا وجواتيمالا وأوزبكستان.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 على ست مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وكانت أفضل نتائج منتخب مصر في كأس العالم للصالات الوصول لربع نهائي النسخة الماضية.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في ليتوانيا بعد الحصول على وصافة بطولة إفريقيا بعد الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.