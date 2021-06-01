الولاية الثانية.. أنشيلوتي يعود مجددا لقيادة ريال مدريد

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

أعلن ريال مدريد رسميا عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق خلفا لزين الدين زيدان.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد عن التعاقد مع أنشيلوتي لقيادة الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود مساء غدا الأربعاء يليه مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الإيطالي.

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أنشيلوتي ليس غريبا على ريال مدريد إذ قاد الفريق بين صيف 2013 وحتى صيف 2015 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا وكأس السوبر المحلي وكأس العالم للأندية.

وبقميص الملكي قاد الفريق خلال موسمين في 119 مباراة فاز في 89 وخسر 9 وتعادل في 19.

وكان أنشيلوتي قد حقق لقب دوري أبطال العاشرة مع ريال مدريد خلال فترة توليه الولاية الأولى.

وكان أنشيلوتي يتولى قيادة فريق إيفرتون الإنجليزي منذ منتصف موسم 2019-2020.

وأنهى الإيطالي البالغ 61 عاما موسمه الأول في المركز الـ 12 مع التوفيز ثم الموسم الحالي في المركز العاشر.

مدرب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ الأسبق، قاد إيفرتون في 67 مباراة فاز في 31 وتعادل في 14 وخسر 22 مباراة.

وسبق لأنشيلوتي الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإنجليزي مرة بالإضافة لحصد جائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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