15 نسخة بـ 15بطلا، بـ 15 مدربا قادوا منتخبات بلادهم أو غيرها للفوز باللقب الغالي.. FilGoal.com يرتب أهم 10 مدربين في تاريخ اليورو من هنا.

FilGoal.com يرتب أهم 10 مدربين في تاريخ اليورو من هنا