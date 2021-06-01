قرعة كوبا ليبرتادوريس – نهائي مبكر في دور الـ 16.. وسوبر كلاسيكو ودربي الملوك منتظر في ربع النهائي

أسفرت قرعة دور الـ 16 وحتى النهائي من كوبا ليبرتادوريس 2021 على مواجهات نارية ولقاءات كلاسيكية منتظرة في ربع النهائي.

ويلتقي بالميراس حامل لقب النسخة الماضية مع أونفرسيداد دي تشيلي فيما يلتقي فلامنجو بطل نسخة 2019 مع ديفينسا إي خوستيسيا بطل النسخة الماضية من كوبا سود أمريكانا 2020 (تعادل الكونفدرالية).

وسيواجه ساو باولو البرازيلي راسينج كلوب الأرجنتيني بعدما التقيا من قبل في دور المجموعات.

وفي حال تأهل ساو باولو وبالميراس سيتواجها في ربع النهائي بمباراة كلاسيكية بولاية ساو باولو تُعرف بـ "دربي الملوك".

وفي نهائي مبكر يلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع أتليتكو مينيرو البرازيلي، ويخوض ريفر بليت مواجهة محلية خالصة ضد أرجنتينوس جونيورز.

وفي حال تأهل قطبي الكرة الأرجنتينية سيلتقيا من جديد في ربع النهائي.

وإليكم تفاصيل القرعة بشكل كامل

🔥 ¡El camino a la #GloriaEterna! Así quedaron los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/HAjz5KaVKP — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 1, 2021

ديفينسا إي خوستيسا الأرجنتيني × فلامنجو البرازيلي

أولمبيا الباراجوياني × إنترناسيونال البرازيلي

فيليز سارسفيلد الأرجنتيني × برشلونة الإكوادوري

سيرو بورتينو الباراجوياني × فلومينينسي البرازيلي

بوكا جونيوز الأرجنتيني × أتليتكو مينيرو البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني × أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني

ساو باولو البرازيلي × راسينج كلوب الأرجنتيني

أونفرسيداد التشيلي × بالميراس البرازيلي

المباريات تقام ذهابا 13-15 يوليو والإياب 20-22 في نفس الشهر.

النهائي في ملعب سينتيناريو في أوروجواي أيضا يوم 20 نوفمبر.