قرعة كوبا ليبرتادوريس – نهائي مبكر في دور الـ 16.. وسوبر كلاسيكو ودربي الملوك منتظر في ربع النهائي

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 19:01

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

أسفرت قرعة دور الـ 16 وحتى النهائي من كوبا ليبرتادوريس 2021 على مواجهات نارية ولقاءات كلاسيكية منتظرة في ربع النهائي.

ويلتقي بالميراس حامل لقب النسخة الماضية مع أونفرسيداد دي تشيلي فيما يلتقي فلامنجو بطل نسخة 2019 مع ديفينسا إي خوستيسيا بطل النسخة الماضية من كوبا سود أمريكانا 2020 (تعادل الكونفدرالية).

وسيواجه ساو باولو البرازيلي راسينج كلوب الأرجنتيني بعدما التقيا من قبل في دور المجموعات.

أخبار متعلقة
حدث تاريخي.. ظهور أول لطاقم تحكيمي نسائي كامل يدير مباراة في كوبا ليبرتادوريس كوبا ليبرتادوريس - ليلة ملحمية.. إنزو بيريز "الحارس" يقود ريفر بليت لفوز تاريخي أزمة في ريفر بليت.. 20 لاعبا مصابا بكورونا ودون حارس مرمى في كوبا ليبرتادوريس مونتيفيديو تستضيف نهائي بطولتي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا 2021 كوبا ليبرتادوريس – مينيرو يتفوق على أمريكا دي كالي في "مناخ حرب"

وفي حال تأهل ساو باولو وبالميراس سيتواجها في ربع النهائي بمباراة كلاسيكية بولاية ساو باولو تُعرف بـ "دربي الملوك".

وفي نهائي مبكر يلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع أتليتكو مينيرو البرازيلي، ويخوض ريفر بليت مواجهة محلية خالصة ضد أرجنتينوس جونيورز.

وفي حال تأهل قطبي الكرة الأرجنتينية سيلتقيا من جديد في ربع النهائي.

وإليكم تفاصيل القرعة بشكل كامل

ديفينسا إي خوستيسا الأرجنتيني × فلامنجو البرازيلي

أولمبيا الباراجوياني × إنترناسيونال البرازيلي

فيليز سارسفيلد الأرجنتيني × برشلونة الإكوادوري

سيرو بورتينو الباراجوياني × فلومينينسي البرازيلي

بوكا جونيوز الأرجنتيني × أتليتكو مينيرو البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني × أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني

ساو باولو البرازيلي × راسينج كلوب الأرجنتيني

أونفرسيداد التشيلي × بالميراس البرازيلي

المباريات تقام ذهابا 13-15 يوليو والإياب 20-22 في نفس الشهر.

النهائي في ملعب سينتيناريو في أوروجواي أيضا يوم 20 نوفمبر.

كوبا ليبرتادوريس قرعة كوبا ليبرتادوريس ريفر بليت فلامنجو بوكا جونيورز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الولاية الثانية.. أنشيلوتي يعود مجددا لقيادة ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
أهم 10 مدربين في تاريخ اليورو 19 دقيقة | يورو 2020
قرعة كوبا ليبرتادوريس – نهائي مبكر في دور الـ 16.. وسوبر كلاسيكو ودربي الملوك منتظر في ربع النهائي 25 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي - بداية البرنامج العلاجي لـ أفشة وهاني 56 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2020 - قائمة إنجلترا.. استمرار أرنولد واستبعاد لينجارد ساعة | يورو 2020
جاسكوين وسر احتفال "كرسي طبيب الأسنان" ساعة | يورو 2020
وكيله لـ في الجول: لا نعرف سببا للشائعات.. كارتيرون مستمر مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: مورينيو يحاول إقناع دوناروما بالانتقال إلى روما ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك