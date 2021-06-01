مران الأهلي - بداية البرنامج العلاجي لـ أفشة وهاني

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 18:30

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - الأهلي

بدأ الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني البرنامج العلاجي تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي أن أفشة أدى جلسة علاج طبيعي اليوم الثلاثاء.

وبدأ أفشة برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات من جديد.

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وأوضح أبو عبلة أن أفشة سيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في "الجيم" اعتبارا من غدا الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 من شهر يونيو الجاري.

أما محمد هاني فبدأ هو الآخر جلسة العلاج الطبيعي ضمن برنامجه العلاجي.

وكان الأهلي قد أعلن عن غياب محمد هاني لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

أما أفشة فكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد صرح أن نتيجة الآشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.

الأهلي أفشة
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