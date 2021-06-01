وكيله لـ في الجول: لا نعرف سببا للشائعات.. كارتيرون مستمر مع الزمالك

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

شدد حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن المدرب لا يخطط للرحيل عن الأبيض.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن كارتيرون يتفاوض مع عدة أندية للرحيل عن الزمالك، وهو ما نفاه فتوح جملة وتفصيلا.

وقال فتوح لـ FilGoal.com: "كارتيرون غادر مصر في إجازة ويعود بعد 3 أيام. ما يقال عن رغبته في الرحيل شائعات وأكاذيب".

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وأردف "كارتيرون ملتزم تماما بتعاقده مع الزمالك، وما نُسب حول تفاوضي باسمه مع بعض الأندية غير صحيح. لست من يخون الاتفاق مع الزمالك ولا نسعى لفسخ التعاقد".

وأكمل "كارتيرون سعيد بتجربته مع الزمالك ومتمسك بمواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات مع الأبيض".

وأتم "لا نعلم الهدف من تداول هذه الشائعات وللأسف أنها تخرج من شخصيات محسوبة على الزمالك".

ورحل كارتيرون عن الزمالك في سبتمبر الماضي، ولكنه عاد ليخلف جايمي باتشيكو في مارس الماضي.

ولعب كارتيرون مع الزمالك 16 مباراة فاز فيهم 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر مرتين فقط.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يملك الأهلي 41 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك باتريس كارتيرون
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