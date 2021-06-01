تقرير: مورينيو يحاول إقناع دوناروما بالانتقال إلى روما

يسعى جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق روما بإقناع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان بالانتقال إلى الفريق.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان يوم 1 من شهر يوليو المقبل، لكن المطالب المالية لوكيله مينو رايولا تقلل من احتمالية انتقاله لعدد من الأندية الراغبة في ضمه.

ولم يتوصل ميلان لاتفاق مع دوناروما من أجل تجديد تعاقده وبات أقرب إلى الرحيل بعدما عرض الروسونيري.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن مورينيو يعمل على تدعيم صفوف روما ويحاول إقناع دوناروما لضمه.

وأضاف التقرير أن مورينيو يرغب في أن يقدم الملاك الأمريكيين لنادي روما عرضا لأحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميلان قد تعاقد مع مايك مينان حارس مرمى ليل الفرنسي لتدعيم صفوفه نظرا لرحيل دوناروما المتوقع.

ويستعد دوناروما -22 عاما- للمشاركة مع منتخب إيطاليا في يورو 2020.

وساهم دوناروما في تأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بعد حصد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 14 من 37 مباراة في الدوري الإيطالي.