في الجول يكشف موقف محمد محمود من المشاركة في المباريات

أعلن محمد محمود لاعب النادي الأهلي شفائه من فيروس كورونا لكن لم يتضح موعد عودته للمشاركة في المباريات.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن محمد محمود بات لائقا من الناحية الطبية من أجل المشاركة في المباريات.

ويحتاج محمد محمود إلى مزيد من التأهيل البدني خلال الفترة المقبلة لاستعادة لياقته البدنية.

وكان محمد محمود قد غاب عن التدريبات خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا.

وأتم محمد محمود شفائه من الإصابة التي لحقت به بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

وكانت إصابة محمد محمود في أكتوبر الماضي بعد ايام من عودته من إصابة بالرباط الصليبي في قدمه الأخرى.

وانضم محمد محمود إلى النادي الأهلي في يناير 2019 ولم يلعب سوى 74 دقيقة فقط في مباراتين.